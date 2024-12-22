ДПСУ попередила про черги на кордоні: на яких пунктах найбільші затори

На різних КПП на виїзд з України до Польщі очікують 550 автівок та 83 автобуси

Сьогодні, 22 грудня, напередодні Різдвяних свят у пунктах пропуску на українському кордоні великі черги. В очікуванні перебувають сотні транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, найбільші черги наразі спостерігаються на кордоні із Польщею. На різних КПП на виїзд з України до Польщі очікують 550 автівок та 83 автобуси. Найбільші затори зафіксовані у пунктах пропуску «Краківець», «Смільниця», «Нижанковичі» та «Шегині».

На угорському кордоні у заторах стоять 225 автівок. Найзавантаженіший ККП – «Вилок», там у черзі перебуває 70 машин.

Є черги також і на кордоні України та Словацької Республіки, але дещо менші. Там, у пунктах пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» на виїзд чекають 110 автомобілів.

До слова, асоціація «Сила фермерів» у Молдові заявила, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи продовження обмежень на імпорт зернових.

Фермери кажуть, що стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хочуть через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, а проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію.