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Молдовські фермери погрожують заблокувати кордон з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Молдовські фермери погрожують заблокувати кордон з Україною
фото з відкритих джерел

Фермери стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур

Асоціація «Сила фермерів» у Молдові заявила, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи продовження обмежень на імпорт зернових. Про це повідомляє Newsmaker.

Фермери кажуть, що стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хочуть через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, а проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію. 

У разі вчасного продовження обмежень фермери обіцяють не протестувати. 

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняха на період дії надзвичайної ситуації, щоб захистити місцевих виробників. 

23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Як повідомлялося, фермери не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

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Теги: Молдова Україна імпорт кордон обмеження

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