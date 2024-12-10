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Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Плехово та Олександрії
фото з відкритих джерел

За словами Сумської ОВА, повідомлення про перетин кордону на Сумщині є дезінформацією

Інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією.

«Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована», – каже очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.

Прикордонник також зазначив, що російські війська намагаються вибити українські сили з Курської області, водночас по лінії кордону спроб зайти на українську територію підрозділи прикордонної служби не фіксують.

Раніше аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники просунулися біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

Нагадаємо, приблизно 10 км кв. Курської області стали кладовищем для російської техніки. Як пише Forbes, це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати.

Як повідомлялося, Сили оборони України просунулися в районі головного «українського плацдарму» в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції.

До слова, Сполучені Штати Америки готові надати необхідне екіпірування та навчання молодим українським військовим, якщо Київ все ж ухвалить рішення знизити мобілізаційний вік.

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Теги: окупанти Держприкордонслужба війна Сумщина кордон Курщина

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