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На кордоні України з Молдовою та Румунією зупинено рух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На кордоні України з Молдовою та Румунією зупинено рух
фото ілюстративне
з відкритих джерел

Операції призупинено з технічних причин

Усі пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією тимчасово призупинено. Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби.

Операції призупинено з технічних причин.

Громадян просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Про відновлення роботи обіцяють повідомити на сайті ДПСУ та митної служби.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що у Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Якщо протест відновлять, то робота пунктів пропуску відбуватиметься повільніше.

Теги: Держприкордонслужба Молдова Румунія Україна кордон

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