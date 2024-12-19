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Латвія продовжила режим посиленого контролю на кордоні з Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Латвія продовжила режим посиленого контролю на кордоні з Білоруссю
Латвія посилено контролює кордон із Білоруссю
фото із відкритих джерел

Влада Латвії продовжує очікувати небезпеку з боку кордону з Білоруссю 

Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення продовжити режим посиленого контролю на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року. Про це повідомила пресслужба латвійського уряду.

Уточнюється, що посилений режим діятиме у Луденському краї, Краславському краї, Аугшдаугівському краї та місті Даугавпілс.

Повідомляється, що з 1 січня поточного року запобігли понад 5,3 тис. спроб незаконного перетину кордону. «Тиск нелегальної імміграції залишається постійним. Хоча огорожа, побудована на латвійсько-білоруському кордоні, є перешкодою, яка не дозволяє особам незаконно перетнути державний кордон у будь-якому місці, все ж таки мають місце випадки, коли інфраструктура побудованої огорожі виявляється пошкоджена, особи намагаються її незаконно перетнути. У зазначеному контексті особливого значення набуває будівництво інфраструктури», – сказали у пресслужбі.

Влада Латвії з 13 березня ввела режим посиленого контролю на кордоні з Білоруссю. Спочатку його дія завершувалась 12 вересня, пізніше дія була продовжена до кінця поточного року.

Раніше у Латвії затримали двох громадян України, які були причетні до незаконного переправлення 25 осіб азійського походження через білорусько-латвійський кордон. 

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Теги: Білорусь Латвія інфраструктура кордон обмеження

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