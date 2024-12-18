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Штурм Донеччини та нові санкції проти РФ: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Штурм Донеччини та нові санкції проти РФ: головне за ніч
Південна Корея запровадила обмежувальні заходи ввели проти 11 фізичних осіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти України
фото з відкритих джерел

Окрім Росії Південна Корея наклала санкції і на КНДР

Окупанти значно посилили тиск в Донецькій області, США відреагували на ліквідацію генерал-лейтенанта РФ Кирилова, в Південна Корея запровадитла санкції проти РФ та КНДР. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти значно посилили тиск на трьох напрямках

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Головнокомандувач Сирський заявив, що третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат.

Реакція США на ліквідацію генерала Кирилова у Москві

Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

На прохання журналістів прокоментувати, чи вбитий російський командувач Ігор Кирилов був законною ціллю, Міллер зазначив, що не має оцінки з цього питання.

Крім того, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі в етері CNN заявив, що США вивчають інформацію стосовно смерті Кирилова та контактують щодо цього з українською стороною. Водночас він не прокоментував, що конкретно сталося і хто відповідальний за цю операцію.

Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР.

Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізичних осіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти України.

Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.

Онлайн-голосування на виборах

Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон. Тому нардепи серед іншого розглядають запровадження онлайн-голосування

А також голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів та голосування за довіреністю. 

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Теги: росія кордон Північна Корея війна санкції Південна Корея вибори ЗСУ окупанти фронт

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