Деяким українцям доведеться повернути «тисячу Зеленського»: Шмигаль розповів деталі

За словами прем'єра, 1 тис. грн, яку можна отримати у «Дії», не поширюється на українців за кордоном

Понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки

Влада проведе аудит наданої допомоги в межах програми «Зимової єПідтримки». Це означатиме, що українці, які оформлять отримання соцдопомоги за кордоном, повертатимуть її. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Очільник уряду зазначив, що українці, які за кордоном оформлятимуть тисячу гривень, може бути мінімальна кількість. «Але ми ці речі після цього проаудитуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами», – наголосив Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що тисячу гривень від держави можуть отримати лише українці, які перебувають на території України. Спочатку громадяни підтверджують, що вони перебувають на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 млн 100 тис. українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Як відомо, від 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти.

До слова, Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського».