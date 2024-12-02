Деяким українцям доведеться повернути «тисячу Зеленського»: Шмигаль розповів деталі
Понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки
Влада проведе аудит наданої допомоги в межах програми «Зимової єПідтримки». Це означатиме, що українці, які оформлять отримання соцдопомоги за кордоном, повертатимуть її. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
Очільник уряду зазначив, що українці, які за кордоном оформлятимуть тисячу гривень, може бути мінімальна кількість. «Але ми ці речі після цього проаудитуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами», – наголосив Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що тисячу гривень від держави можуть отримати лише українці, які перебувають на території України. Спочатку громадяни підтверджують, що вони перебувають на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 млн 100 тис. українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.
Як відомо, від 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти.
До слова, Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського».
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