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Президент Південної Кореї може втратити одне з конституційних прав через уведення воєнного стану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Південної Кореї може втратити одне з конституційних прав через уведення воєнного стану
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
фото з відкритих джерел

Раніше правоохоронці повідомили про підозру главі Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розглядає можливість заборони виїзду за кордон для президента Юна Сук Йоля в межах розслідування звинувачень, пов’язаних із нещодавнім оголошенням воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Поліція також не виключає особистого допиту Юна. «Щодо теми розслідування не існує жодних обмежень, ні людських, ні фізичних», – зазначив старший офіцер поліції Ву Чон Су.

Як зазначає Associated Press, головна опозиційна Демократична партія назвала запровадження Юном воєнного стану «неконституційним, незаконним заколотом або переворотом» та подала скарги в поліцію на щонайменше дев’ятьох осіб, включно з Юном і колишнім міністром оборони, у зв’язку з передбачуваним заколотом.

Хоча президент здебільшого має імунітет від судового переслідування під час перебування на посаді, це не поширюється на звинувачення у заколоті або державній зраді.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

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Теги: поліція Південна Корея кордон розслідування

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