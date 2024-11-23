Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок

Польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що вантажівки, які прямують з Польщі в Україну, мають пропускати лише одну на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають в обох напрямках без проблем.

В акції протесту беруть участь 30 людей. Причиною польські фермери називають невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина їх протесту є занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР Південної Америки.

Згодом Держприкордонслужба України підтвердила це. За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.

«Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, на початку листопада на українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску.

Раніше на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.