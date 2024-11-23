Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Вантажівки стоять на в'їзд в Україну
фото: ДПСУ

На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок

Польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що вантажівки, які прямують з Польщі в Україну, мають пропускати лише одну на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають в обох напрямках без проблем.

В акції протесту беруть участь 30 людей. Причиною польські фермери називають невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина їх протесту є занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР Південної Америки.

Згодом Держприкордонслужба України підтвердила це. За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.

«Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, на початку листопада на українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску. 

Раніше на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.

Теги: прикордонники Польща Держприкордонслужба протест Україна фермер кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крилаті ракети «Томагавк» були збройною зіркою кінця холодної війни
Чи готова Україна до запиту на «Томагавки»
1 листопада, 16:40
Катерина Черногоренко розповіла про застосунок «Армія+»
Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»
24 жовтня, 15:04
WP: Масштабні військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню РФ
Росія готова фінансувати війну в Україні ще декілька років. ЗМІ назвали причини
27 жовтня, 14:54
Ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
28 жовтня, 15:28
Головні події ночі 31 жовтня
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
31 жовтня, 07:00
РФ у війні з Україною втратила 697 680 осіб
Втрати ворога станом на 2 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
2 листопада, 08:11
Влітку 2024 року проректор КПІ Анатолій Мельниченко виграв вибори ректора
Замість «Росії» написав «Україна». У дисертації ректора КПІ зафіксовано плагіат
12 листопада, 08:48
Подоляк відреагував на інформацію про те, що в Україні відбудуться вибори у 2025 році
Україна проведе вибори навесні 2025 року? Подоляк відреагував на статтю The Economist
13 листопада, 19:25
Під Брянськом палають склади боєприпасів
Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області
19 листопада, 09:40

Соціум

Помер ексофіцер США, який просив Путіна про громадянство Росії
Помер ексофіцер США, який просив Путіна про громадянство Росії
РФ може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет: деталі від ISW
РФ може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет: деталі від ISW
Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Розвідувальний БпЛА виявлено біля британського авіаносця у Гамбурзі
Розвідувальний БпЛА виявлено біля британського авіаносця у Гамбурзі
Кліматичні зміни пришвидшили урагани по всьому світу – Bild
Кліматичні зміни пришвидшили урагани по всьому світу – Bild
У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота
У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
67K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
45K
Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи
40K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Вчора, 17:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua