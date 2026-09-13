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«Поле бою пішло під землю»: командир «Хартії» розповів, як змінюється війна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Поле бою пішло під землю»: командир «Хартії» розповів, як змінюється війна
Українські підрозділи вже мають досвід ведення бойових дій під землею, зокрема флангових атак
фото: glavcom.ua

Оболенський підкреслив, що характер бойових дій дуже швидко змінюється через розвиток нових технологій

Поле бою дедалі більше переміщується під землю, а стрімкий розвиток технологій змушує військових постійно змінювати тактику. Про це заявив командир 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Ігор Оболенський на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованій фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами військового, українські підрозділи вже мають досвід ведення бойових дій під землею, зокрема флангових атак.

«Поле бою пішло під землю. Ми маємо флангові атаки під землею, вже маємо досвід. Під землею ми ефективніші», – сказав Оболенський.

Він наголосив, що характер бойових дій дуже швидко змінюється через розвиток нових технологій. За його словами, інколи для цього достатньо кількох місяців.

«Технології міняють поле бою за два-три місяці. Дуже стрімко», – зазначив командир «Хартії».

Оболенський також звернув увагу на необхідність посилення протиповітряної оборони України. На його думку, ефективний захист передбачає створення кількох ешелонів ППО.

«Треба два-три ешелони ППО – це реальний захист», – наголосив військовий.

Водночас командир «Хартії» зазначив, що російські війська продовжуватимуть завдавати ударів по Україні, доки матимуть можливість просуватися на фронті.

За його словами, якщо російська армія втратить можливість просуватися, її подальші дії дедалі більше матимуть характер терору.

Оболенський також зауважив, що за останні роки сприйняття України у світі суттєво змінилося. Зокрема, він згадав аргументи, які раніше використовувалися щодо можливого членства України в НАТО та ЄС.

На його думку, теза про те, що Україну не варто приймати до НАТО чи ЄС, аби «не провокувати Росію», втратила актуальність після початку повномасштабної війни.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Варто зазначити, що на північному сході України, у майстернях 3-го армійського корпусу ЗСУ, військовослужбовці готують до бойових завдань робототехнічні комплекси.

Чотириколісні безпілотні машини «Гієна», здатні транспортувати до 20 кг вибухівки, застосовуються для штурму ворожих бліндажів, зупинки просування сил РФ та навіть захоплення російських військовополонених. Подібні підрозділи створюються по всій лінії фронту, оскільки Збройні сили України прагнуть компенсувати перевагу ворога в живій силі за рахунок технологічного розвитку.

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Теги: ЗСУ війна технології Україна

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