Драпатий скасував десятки застарілих наказів Генштабу

Йдеться про документи, які регулювали підготовку військових та передбачали значний обсяг формальної звітності

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталія Саранцева.

Зокрема, йдеться про документи, які регулювали підготовку військових та передбачали значний обсяг формальної звітності.

«Скасовано старі програми підготовки, застарілі курси стрільб та концепції фізпідготовки десятирічної давнини. Скасовано десятки проміжних документів про внесення змін, які лише захаращували нормативно-правову базу ЗСУ. В багатьох моментах усунуто юридичні колізії між реальними стандартами навчання, викристалізуваними під час повномасштабної війни, та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016–2020 років», – йдеться у повідомленні.

За словами Саранцева, командири на місцях більше не зобов’язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами, які втратили практичний сенс у сучасній війні. Він пояснив, що це вивільняє їхній час для реальної роботи.

«Це дійсно гарне велике «осіннє прибирання». Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії», – додав начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий провів зустріч із головними сержантами бойових підрозділів та визначив ключові напрями реформування сержантського корпусу відповідно до реалій війни.

Також Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими планує керувати Збройними силами України та змінювати військо. Він наголосив, що головною бойовою спроможністю армії залишаються люди, а командири мають відповідати не лише за результат, а й за підлеглих.