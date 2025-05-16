Чому у НАТО брак боєприпасів і техніки

Є прохання.

Вже не вперше зустрічаю пости та заяви як у Європи погано все з артилерією, боєприпасами, танками і таким усім. Що ось як ми, а ось як вони, ніяк не готувалися, їх Росія на раз-два і все таке.

Так ось, трохи «нюансів» нагадаю.

• 1 •

Ми вкатувались у війну довго. Бо для мирної людини вбивати – це неприродно. Звісно ми не беремо варіант що ти росіянин. Я за нормальних. Тому ми віддали Крим, бо не розуміли що тоді робити. З Донбасом теж мʼялися довго. Десантура залишала техніку натовпу сепарів, які блокували колони. Бійці здавали у Славʼянські затвори на автомати командирам при сепарах. Було різне. Не дуже героїчне.

І по суті вперше те що треба зробити тоді десантник Сухаревський, бо він вже воював, він вже знищував ворога в Ель-Куті коли ще був підлітком, і у нього вже були напрацьовані рефлекси робити що треба у такій ситуації. Але такі рефлекси були не у всіх. Вони зʼявились у процесі. І РФ поступово піднімала планку всі ці 11 років, і ми росли, щоб вижити.

У країн Європи не буде 11 років. На них нападуть вже з урахуванням цього досвіду, який отримали на нашій землі. Але якби РФ маючі такий досвід 11 років тому напала на нас – у нас би не було шансів.

• 2 •

Дефіцит озброєння в арміях НАТО. Так, це проблема. Велика. Європа не встигає розкачатися. Але я вам нагадаю причину.

Причина у тому, що більшість боєздатного що у них було, вони віддавали нам. І ті ж самі поляки колись віддали нам всі боєздатні танки «тварді» та саушки що у них були. І наші союзники продовжують віддавати нам зброю, хоча розуміють що можливо їм скоро вона буде потрібна самим.

Тому у мене прохання. Коли ви вказуєте на низьку боєздатність країн НАТО сьогодні, не забувайте згадати що це ціна яку вони зараз платять, щоб ми жили. Дякую.