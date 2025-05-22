Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни ночують в аеропортах: у Москві черговий авіаколапс через атаку дронів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни ночують в аеропортах: у Москві черговий авіаколапс через атаку дронів
За останню добу в «Шереметьєво» затримано 81 рейс, 30 перенаправлено в інші аеропорти, сім скасовано
фото з відкритих джерел

Авіакомпанії не надають росіянам, які годинами чекають в аеропортах, готелі, і просто змушують їх очікувати далі

У московських аеропортах стався колапс через атаку дронів. Як передає «Главком», про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, сотні пасажирів застрягли в аеропортах «Внуково», «Шереметьєво» та «Домодєдово». Літаки не можуть злетіти через атаку безпілотників. Також затримуються рейси на приліт. Росіяни бідкаються, що в зоні очікування багато пасажирів, а деякі взагалі мали вилетіти ще вночі, але рейси переносили кілька разів.

Наприклад, 180 пасажирів рейсу WZ015 авіакомпанії RedWings повинні були вирушити до Тель-Авіва вчора о 17:20. Однак рейс кілька разів переносили, а потім аеропорт взагалі змінили. Тепер люди чекають на виліт у «Внуково». Пасажирів також загнали до літака, де протримали до ранку, а готелів не надали.

У «Домодєдово» близько 160 осіб понад 10 годин чекають на рейс G9 831 в ОАЕ авіакомпанії AIR ARabia. Він мав вилетіти вчора о 23:40. За словами пасажирів, представники компанії досі не виходять на зв'язок. Готелі також не надано.

За останню добу в «Шереметьєво» затримано 81 рейс, 30 перенаправлено в інші аеропорти, сім скасовано. У Домодєдово затримано 70 рейсів, 36 перенаправлено, 10 скасовано. 

Нагадаємо, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету Європа».

ЗМІ порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА.

Як відомо, атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах. Так, у Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години: діти спали в аеропортах, а батьки скаржилися на відсутність інформації.

Читайте також:

Теги: аеропорт Москва дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежі надали підвищений ранг. Про постраждалих інформації наразі немає
У «Москва-Сіті» спалахнула пожежа після серії вибухів
23 квiтня, 15:58
Сили ППО збили 41 дрон
Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: постраждали п’ять областей
25 квiтня, 08:49
Фесик закликав усіх небайжужих долучитися до збору коштів для родини
Уламок дрона влучив у будинок в Оболонському районі, родина втратила майже все (фото)
24 квiтня, 14:16
Ворожі дрони атакували Харків
Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків
30 квiтня, 02:50
Наслідки нічної атаки на Харків
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
6 травня, 06:39
В російських аеропортах застрягли понад 60 тис. пасажирів
Колапс у російських аеропортах: пасажири сплять на підлозі й ставлять намети
7 травня, 17:28
The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»
Путін прагне капітуляції України – The Times
12 травня, 02:27
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11
Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини
В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
17 травня, 10:23

Соціум

Франція спростила життя українських біженців
Франція спростила життя українських біженців
Росіяни ночують в аеропортах: у Москві черговий авіаколапс через атаку дронів
Росіяни ночують в аеропортах: у Москві черговий авіаколапс через атаку дронів
Північна Корея запустила крилаті ракети у Східне море
Північна Корея запустила крилаті ракети у Східне море
Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував
Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував
Ердоган обурив громадян новою ініціативою для здоров'я
Ердоган обурив громадян новою ініціативою для здоров'я
США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети
США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
39K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
38K
Портнов тікав, але не втік
34K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua