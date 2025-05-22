Росіяни ночують в аеропортах: у Москві черговий авіаколапс через атаку дронів

За останню добу в «Шереметьєво» затримано 81 рейс, 30 перенаправлено в інші аеропорти, сім скасовано

Авіакомпанії не надають росіянам, які годинами чекають в аеропортах, готелі, і просто змушують їх очікувати далі

У московських аеропортах стався колапс через атаку дронів. Як передає «Главком», про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, сотні пасажирів застрягли в аеропортах «Внуково», «Шереметьєво» та «Домодєдово». Літаки не можуть злетіти через атаку безпілотників. Також затримуються рейси на приліт. Росіяни бідкаються, що в зоні очікування багато пасажирів, а деякі взагалі мали вилетіти ще вночі, але рейси переносили кілька разів.

Наприклад, 180 пасажирів рейсу WZ015 авіакомпанії RedWings повинні були вирушити до Тель-Авіва вчора о 17:20. Однак рейс кілька разів переносили, а потім аеропорт взагалі змінили. Тепер люди чекають на виліт у «Внуково». Пасажирів також загнали до літака, де протримали до ранку, а готелів не надали.

У «Домодєдово» близько 160 осіб понад 10 годин чекають на рейс G9 831 в ОАЕ авіакомпанії AIR ARabia. Він мав вилетіти вчора о 23:40. За словами пасажирів, представники компанії досі не виходять на зв'язок. Готелі також не надано.

За останню добу в «Шереметьєво» затримано 81 рейс, 30 перенаправлено в інші аеропорти, сім скасовано. У Домодєдово затримано 70 рейсів, 36 перенаправлено, 10 скасовано.

Нагадаємо, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету Європа».

ЗМІ порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА.

Як відомо, атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах. Так, у Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години: діти спали в аеропортах, а батьки скаржилися на відсутність інформації.