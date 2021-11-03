Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського

38-річний посадовець підозрюється у систематичному вимаганні від керівників закладів харчування неправомірної вигоди

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування.

Правоохоронця затримали 26 квітня 2021 року «на гарячому» під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 13 тис. грн.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 325 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також триває досудове розслідування відносно власника закладів харчування, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 1 ст. 325 КК України.