  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Задокументовано одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування - Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського

    Задокументовано одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування

    Фото: Київська міська прокуратура

    38-річний посадовець підозрюється у систематичному вимаганні від керівників закладів харчування неправомірної вигоди

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами обвинувачення 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

    У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування.

    Правоохоронця затримали 26 квітня 2021 року «на гарячому» під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 13 тис. грн.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського
    Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського

    Дії правоохоронця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 325 КК України.

    Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Також триває досудове розслідування відносно власника закладів харчування, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 1 ст. 325 КК України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хабарі за дозвіл працювати під час карантину. У Києві судитимуть поліцейського