Дворічна плавчиня встановила національний рекорд (фото)

Для встановлення рекорду Аврорі знадобилося 28 секунд

Дворічна Аврора із Виноградова Закарпатської області встановила національний рекорд як наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 20 м 25 см в ластах під водою. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбуці.

«Якщо дитину назвали Аврора, то вже сам Бог велів, щоб була вона в житті зірочкою. Аврора Гомонай із Виноградова на Закарпатті не просто зірочка, а зірка національного масштабу. У віці 2 роки 9 місяців вона встановила національний рекорд як наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 20 м 25 см в ластах під водою», – написала Вєтрова.

Дворічна Аврора із Виноградова Закарпатської області встановила національний рекорд фото: Лана Вєтрова/Facebook

Для встановлення рекорду Аврорі знадобилося 28 секунд. Дівчинка визнана рекордсменкою України, а її досягнення внесено до Національного Реєстру Рекордів.

«Цікаво, що для мотивації ніяких іграшок і смаколиків Аврорі в басейн батьки не підкидали. Єдине, що дуже захопило Аврору, це – ліхтарик, який вона брала з собою під воду. І це було захопливе видовище – маленька дівчинка з ліхтариком під водою випромінювала яскраві промені світла, як справжня зірка!», – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України.

За її словами, це – перший національний рекорд України, встановлений у закарпатському Виноградові.

Нагадаємо, раніше дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с.