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Справа «Доктора Пі»: львівський суд повністю виправдав Андрія Слюсарчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа «Доктора Пі»: львівський суд повністю виправдав Андрія Слюсарчука
фото: Ярослав Зейкан, Facebook

Адвокат Ярослав Зейкан: «Сьогодні оголошено виправдальний вирок Слюсарчуку Андрію Тихоновичу»

14 листопада суд виправдав Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», який вийшов на свободу за «законом Савченко» у 2016 році. Про виправдання свого підзахисного повідомив адвокат Ярослав Зейкан.

«Сьогодні оголошено виправдальний вирок Слюсарчуку Андрію Тихоновичу. Поздоровляю пане Андрію», – написав він 14 листопада.

Відомо, що справу розглядав Шевченківський районний суд Львова, втім текст рішення поки не оприлюднений у Єдиному реєстрі судових рішень.

«Мене виправдали.  Сьогодні, через тринадцять років. Але мене вже немає. Мене розбили. Зламали. Розчавили. Що тепер значить це виправдання? Порожні слова, написані на папері, що не можуть повернути мені ті роки. Ті зусилля, знищені у зародку. Ті ночі, прожиті в сльозах і страху. Мою віру в людей, у правду, у справедливість. Я порожній. Порожній, як кімната після того, як у ній загасло світло. Порожній, як серце, з якого вирвали все, що любило і жило», – написав на своїй сторінці у Facebook сам Андрій Слюсарчук.

Зазначимо, що допис Слюсарчука не надто зацікавив користувачів мережі і зібрав 42 реакції. 

Допис Андрія Слюсарчука
Допис Андрія Слюсарчука
скриншот

Історія «доктора Пі»

Слюсарчук з'явився на українському небосхилі у 2005 році. Андрій Тихонович Слюсарчук демонструє надздібності та влаштовує телешоу з елементами гіпнозу. Біографія, котру розповідає сам Слюсарчук, вражає. У дев’ять років – закінчив школу, у 12 – вступив до Московського медуніверситету, а у 18 – вже випустився з відзнакою.

Згодом колишній сирота з дитбудинку посідає місце радника віцепрем’єра України. Президент Віктор Ющенко обіцяє створити під генія інститут мозку. Тодішня заступниця голови секретаріату президента Ющенка Марина Ставнійчук засновує разом зі Слюсарчуком громадську організацію «Розум».

На хвилі успіху Слюсарчук активно лікує пацієнтів, які вважають його останньою надією, та береться за складні операції. Аж тут випливають зізнання родичів пацієнтів Слюсарчука про те, що він – шахрай. Слюсарчука беруть під варту.

У 2014 році суд першої інстанції визнає його винним у вбивстві з необережності, шахрайстві у великих розмірах та у підробці документів.  

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Теги: лікар Доктор Пі розслідування Facebook вирок дитина

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