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Дрон влетів у кімнату: сусід загиблої в Києві дівчинки розповів про перші хвилини після удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дрон влетів у кімнату: сусід загиблої в Києві дівчинки розповів про перші хвилини після удару
Дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва
фото з відкритих джерел

Загиблу дівчинку звали Маша, її батьки живі

Мешканець будинку в Солом'янському районі Києва, у який увечері 25 жовтня влучив російський дрон, розповів, що відбувалося в перші хвилини після «прильоту». Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Чоловік був сусідом 14-річної дівчинки, яка загинула через цей удар. За його словами, у момент влучання вона була вдома з батьками, але перебувала в іншій кімнаті, куди і влетів дрон.

«Почалася тривога, я якраз був удома. Почув звук мотора, це був дрон... А потім вогонь, дим, сусіди стукають, вибігають... У наших сусідів дівчинка загинула, – розповів чоловік. – Дівчинка була з батьками, але вони були в іншій кімнаті. Мабуть, там було без варіантів».

Чоловік також розповів, що загиблу дівчинку звали Маша, її батьки живі.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали мирні громадяни. Загинула дівчинка 2009 року народження.

У Києві кілька разів за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів». За інформацією Повітряних сил, у місті працювали системи ППО.

Крім того, відомо, що у Дніпрі після ракетної атаки вже п'ятеро загиблих та є постраждалі. 

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Теги: Київ системи ППО дитина тривога відео батьки чоловік

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