Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував

Росіяни вкотре остріляли мирних жителів Харкова

Пізно ввечері 30 жовтня у Харкові стався вибух. Російська Федерація знову атакувала місто – бомба влучила у багатоповерховий будинок. Про це повідомляється у Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та на каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російського удару зруйновано майже весь під'їзд будинку та пошкоджено цивільні автомобілі. На місці прильоту виникла пожежа.

«Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання», – додав він.

«Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди», – повідомив Терехов.

Ігор Терехов поінформував, що на верхніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку.

«Оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік», – додав він.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, інформація оновлюється.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар росіян по багатоповерхівці в Харкові.

Президент Зеленський:



Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.



На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. pic.twitter.com/KNvYlyRLRo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

«Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією», – заявив президент.

Нагадаємо, у Основ’янському районі Харкова напередодні були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби по приватному житловому сектору вночі 29 жовтня. У результаті удару – четверо людей загинули, шестеро поранені.

Також стало відомо, що завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині.