Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
У Харкові проводять рятувальні роботи після влучання російської авіабомби
фото з відкритих джерел

Росіяни вкотре остріляли мирних жителів Харкова

Пізно ввечері 30 жовтня у Харкові стався вибух. Російська Федерація знову атакувала місто – бомба влучила у багатоповерховий будинок. Про це повідомляється у Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та на каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російського удару зруйновано майже весь під'їзд будинку та пошкоджено цивільні автомобілі. На місці прильоту виникла пожежа.

«Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання», – додав він.

«Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди», – повідомив Терехов.

Ігор Терехов поінформував, що на верхніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку.

«Оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік», – додав він.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, інформація оновлюється.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар росіян по багатоповерхівці в Харкові.

«Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією», – заявив президент.

Нагадаємо, у Основ’янському районі Харкова напередодні були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби по приватному житловому сектору вночі 29 жовтня. У результаті удару – четверо людей загинули, шестеро поранені.

Також стало відомо, що завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині. 

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов Олег Синєгубов місто чоловік будинок Telegram рятувальники вибух пожежа дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ГУР зауважили, що підпалів всередині Росії стає більше
У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ: деталі від ГУР (відео)
4 жовтня, 08:47
Відомо про роботу ППО
У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
4 жовтня, 23:47
Дим на Феодосійській нафтобазі здіймається трьома «стовпами»
Потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії: нові фото і відео
7 жовтня, 08:25
На Курщині тривають жорсткі бої
Військовий розповів про бої ЗСУ на Курщині
12 жовтня, 17:06
Командир на Львівщині вдарив підлеглого ножем в груди
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
15 жовтня, 02:55
Чех обдурив державу майже на два мільйони крон
У Чехії шахрай зухвало надурив державу на українських біженцях
18 жовтня, 08:26
БпЛА атакували вночі Київ
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
21 жовтня, 06:29
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил поводження зі зброєю
Поранення дитини під час збиття «шахеду»: ДБР повідомило деталі справи
23 жовтня, 15:08
Стокгольм продовжує зачаровувати туристів красою
Туристи назвали найдоброзичливіше місто Європи
25 жовтня, 10:28

Події в Україні

Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка
Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
44K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
33K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
7687
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3148
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч

Новини

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 жовтня, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua