Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Уже днями солдати з Північної Кореї можуть бути на полі бою проти України, заявив Зеленський

Президент України закликав партнерів до більшого тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 976-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про наслідки останніх ударів РФ по Дніпру та Києву, подякував рятувальникам, а також зауважив, що Москва налаштована лише на продовження агресії. Саме тому взяла в союзники Північну Корею.

«Дорогі українці, українки!

Сьогодні ще тривав розбір завалів у Дніпрі після російського удару. Більш ніж 20 людей були поранені цим ударом – усім надано необхідну допомогу. Але, на жаль, пʼять людей загинули, і серед них – дитина. В Києві від наслідків удару «шахедів» загинула дівчина – 14 років їй було. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Сьогодні завдано удару по Костянтинівці – Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали. Обстріли були й на Сумщині, Харківщині, під ударами Донеччина, на півдні нашої держави: Одеса, Запоріжжя, наша Херсонщина.

Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.

Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні.

Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. Це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів.

Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки.

Сьогодні ж я хочу відзначити різних наших людей, які щодня й щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу і завжди на захисті життя.

Дніпро: весь колектив ДСНС України на Дніпровщині та особливо Євген Панчук, Дмитро Сауляк, Дмитро Лучка, Олександр Тиква. Також працівники Національної поліції Олексій Скакун та Карина Алієва. Я дякую вам та вашим колегам!

Суми та область: Олександр Матвієнко, Віталій Каплун, Юрій Костюк – це працівники ДСНС України в області. Також поліцейські: Сергій Заруцький та Геннадій Терещенко. Дякую вам, хлопці!

Херсонщина: рятувальники Олег Засименко, Костянтин Набока, Дмитро Волков і Микола Катрук. А також капітани поліції – обидва служать у КОРДі – це Дмитро Гмиря та Андрій Котлюба. Дякую!

Харківщина: хлопці, які працюють у групах для евакуації людей із зони небезпеки, працівники ДСНС – Володимир Затірка, Євген Афонів, Сергій Качаненко. Та з Національної поліції України: Сергій Гуськов та Уліян Пігаль. Дякую за цілодобову роботу і реальне служіння людям та Україні.

Дякую всім, хто з Україною, хто з нашим народом, кожному воїну. Дякую, хто захищає нашу державу, тримає наші українські позиції та всіма своїми силами знищує окупанта! Обовʼязково маємо захистити Україну. Слава Україні!».

Нагадаємо, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину.

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.