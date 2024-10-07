На Київщині встановлено незвичний рекорд, який об'єднав усю Україну (фото)

У селі на Київщині вперше зафіксовано рекорд України

У селі Підгірці Київської області було встановлено рекорд України «Найдовший ланцюг з українських хустин». Він об'єднав усю Україну, адже хустки для рекорду були надіслані з різних міст. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

«Експерти Національного реєстру рекордів нарахували 377 хустин, об’єднаних в ланцюг завдовжки 421 метр! Кожна хустина має невеличку бірку, на якій вказано, звідки і хто надіслав її для рекорду. Якщо прочитати на них назви міст, містечок і сіл, то цей символічний ланцюг об’єднав усю Україну!», – йдеться у повідомленні.

фото: Лана Вєтрова/Facebook

Лана Вєтрова зауважила, що ланцюг був створений з українських хусток різноманітних кольорів:

«Були тут і яскраво-червоного кольору, що традиційні більше для західного регіону, і білі з пишними трояндами із центральної України, і кольорові, які популярні переважно на півдні, і чорні з темними візерунками, які одягали жінки у важкі часи. У кожної з цих хустин своя історія та своя доля».

фото: Лана Вєтрова/Facebook

Раніше, майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки.

Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка встановили рекорд України та Східної Європи з найшвидшого випуску книги. Усього за 8 годин 39 хвилин студенти, викладачі університету та запрошені гості написали, відредагували, зверстали, зробили дизайн та випустили друком книгу «День після війни».