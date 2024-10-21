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У Львові 11-річна дівчинка забралася на вагон потяга, щоб зробити селфі: чим усе закінчилося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Львові 11-річна дівчинка забралася на вагон потяга, щоб зробити селфі: чим усе закінчилося
У Львові дитина впала з вагона потяга та травмувалась
фото з відкритих джерел

Неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити фото

У Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда та отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Про це повідомила поліція Львівської області.

20 жовтня о 18.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалась.

Як встановили правоохоронці, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі. Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом «ураження електричним струмом 2-3 ступеню» госпіталізували до лікарні. Нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, залізничні станції – не місце для забав. У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – з летальними наслідками. Окрім того, часто діти, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці», – застерігають правоохоронці.

Нагадаємо, що на Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Подія сталася 16 вересня близько 17:20 на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району. Юнак переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, коли його збив потяг.

Теги: дитина залізниця потяг поліція

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