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В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії
Вчителі викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу
фото: Unsplash

Під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле

У навчальному закладі Приморського району Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

«Під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Інформація про трагедіє внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природня смерть».

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

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Теги: Одеса школа смерть тривога дитина

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