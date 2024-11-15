Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу

Росіяни завдали ударів дронами по Одесі, у місті значні руйнування та є постраждалі

Росіяни в черговий раз атакували місто Одеса ракетами та дронами. Є загибла жінка, а також поранено дев'ять людей, серед них дитина. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки удару.

«Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога», – пишуть новинні Телеграм-канали Одеси.

Також в ДСНС Одещини розповіли, що внаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

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Наслідки атаки на Одесу Фото: ДСНС Одеси

Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Тримаємо ситуацію на контролі.

До слова, зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.