Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу
Росіяни завдали ударів БпЛА по Одесі
Фото: ДСНС Одеси

Росіяни завдали ударів дронами по Одесі, у місті значні руйнування та є постраждалі

Росіяни в черговий раз атакували місто Одеса ракетами та дронами. Є загибла жінка, а також поранено дев'ять людей, серед них дитина. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки удару.

«Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога», – пишуть новинні Телеграм-канали Одеси.

Також в ДСНС Одещини розповіли, що внаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

9 фото
На весь екран
Наслідки атаки на Одесу
Фото: ДСНС Одеси

Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Тримаємо ситуацію на контролі.

До слова, зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.

Читайте також:

Теги: пожежа державна служба Одеса обстріл будинок жінка немовля місто безпілотник тривога дитина генератор ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі (оновлено)
Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі (оновлено)
Вчора, 05:48
Наразі зрадник перебуває у розшуку
Ексзаступник мера Попасної отримав вісім років ув’язнення за колабораціонізм
13 листопада, 15:21
У Києві працюють сили ППО
На Київщині зафіксовано російські дрони, працює ППО
12 листопада, 18:20
групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
8 листопада, 05:39
2 листопада сталася пожежа у Святошинському районі в житловому будинку
Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
2 листопада, 10:18
Молодик підпалював поштові відділення у Києві
У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)
30 жовтня, 18:24
З настанням осінньо-зимового періоду ворог посилює енергетичний терор українських АЕС
Російський «Шахед» пролетів «критично близько» біля енергоблока Хмельницької АЕС
28 жовтня, 14:12
Кетлін народилася в Лондоні в 1919 році, виросла в районі Брікстон, де працювала бухгалтером
«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття
25 жовтня, 15:30
Бойова робота спецпідрозділу ГУР Firebird
«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників
23 жовтня, 08:58

Новини

Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу
Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу
В Одесі після атаки росіян є загибла та поранені – ОВА
В Одесі після атаки росіян є загибла та поранені – ОВА
Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси
Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси
Правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації в п’ятьох областях
Правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації в п’ятьох областях
Переселенці в Одесі можуть отримати фінансову допомогу
Переселенці в Одесі можуть отримати фінансову допомогу
В Одесі горів Університет інтелектуальних технологій та зв'язку
В Одесі горів Університет інтелектуальних технологій та зв'язку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
78K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
7933
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій
7052
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині

Новини

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Вчора, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua