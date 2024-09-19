Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд із плавання

Попри невеликий вік, Аня Якимчук плаває вона в дорослому спортивному басейні

Дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбуці.

«Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися. Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина проплила (як нам здалось), без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла», – розповіла Вєтрова.

За її словами, новій рекордсменці України два роки і шість місяців, номінація рекорду – «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем». Зафіксований час – 3 хв 6 с.

Вєтрова додала, що це вже друга маленька вихованка тренера Ігоря Константинова, яка стала рекордсменкою України.

Нагадаємо, що майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки.