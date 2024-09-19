Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд із плавання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд із плавання
Маленька плавчиня Аня Якимчук встановила національний рекорд
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Попри невеликий вік, Аня Якимчук плаває вона в дорослому спортивному басейні

Дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбуці.

«Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися. Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина проплила (як нам здалось), без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла», – розповіла Вєтрова.

За її словами, новій рекордсменці України два роки і шість місяців, номінація рекорду – «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем». Зафіксований час – 3 хв 6 с.

Вєтрова додала, що це вже друга маленька вихованка тренера Ігоря Константинова, яка стала рекордсменкою України.

Нагадаємо, що майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки.

Теги: рекорд плавання басейн Одещина дитина діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
«Що для мене означає Україна?». У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків
23 серпня, 20:59
Мер Києва Віталій Кличко інспектує укриття школи у Шевченківському районі у 2022 році
Дітям – найдорожче: бетон та арматуру. За якими цінами Київ будує укриття для шкіл та садочків Війна і гроші
4 вересня, 11:00
Росіяни завдали удару по Малокатеринівці Запорізької області
Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені
20 серпня, 18:44
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі
20 серпня, 20:00
Пошуково-рятувальна операція після катастрофи
Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер
19 серпня, 20:37
Діти у Німеччині вчитимуться відчувати щастя
Німецькі школи навчатимуть дітей бути щасливими
31 серпня, 23:00
У легковику авто було шестеро людей, усі вони зазнали травм
Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса: легковик зіштовхнувся із вантажівкою (фото)
30 серпня, 21:59
Продажі електромобілів у Норвегії продовжують зростати стрімкими темпами
Норвегія стала рекордсменом за кількістю придбаних електромобілів
5 вересня, 07:42
Викопне паливо нагріває планету, і продовжує підвищувати глобальну температуру
Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень – CNN
6 вересня, 13:56

Новини

Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд із плавання
Дворічна дівчинка з Одещини встановила рекорд із плавання
В Одесі скандал: мерія за 33 млн замінює вікна в ліцеї, які вже замінили благодійники
В Одесі скандал: мерія за 33 млн замінює вікна в ліцеї, які вже замінили благодійники
Якість води в Одесі та області під загрозою: фахівці попередили про небезпеку
Якість води в Одесі та області під загрозою: фахівці попередили про небезпеку
Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву
Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву
В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)
В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)
В Одесі агент РФ шпигував за штурмовою бригадою «Лють»
В Одесі агент РФ шпигував за штурмовою бригадою «Лють»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
34K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»
14K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
13K
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані

Новини

Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua