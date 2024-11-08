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РФ вбила маму і її півторарічного сина в Запоріжжі: під завалами збереглося їхнє фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ вбила маму і її півторарічного сина в Запоріжжі: під завалами збереглося їхнє фото
Софію та її півторарічного сина Адама вбила Росія
фото: Олег Іваненко/Facebook

Єдине, що вціліло з квартири загиблих Софії та її сина – їхня спільна світлина

Серед загиблих унаслідок ворожого удару КАБами по Запоріжжю 7 листопада – мама Софія та її півторарічний син Адам. Депутат Київської обласної ради Олег Іваненко опублікував у фейсбуці їхнє сімейне фото, знайдене під час розбору завалів.

За словами посадовця, на світлині – мама Софія та її півторарічний син Адам із Запоріжжя, яких учора росіяни вбили КАБами.

«Це Соня та її півторарічний син Адам із Запоріжжя, яких росіяни вбили КАБами вчора. На завалах знайшли подряпане фото. Єдине, що вціліло з квартири, каже сестра загиблої. Серце просто розривається...», – написав Іваненко.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. До дев'яти зросла кількість загиблих на місці удару, серед них і однорічний хлопчик. Ще 42 особи поранені. Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби.

Крім того, через дронову атаку на Одесу в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок. 

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає. 

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Теги: дитина мама сім'я Запоріжжя

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