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Американець подолав 73 кілометри на човні з гігантського гарбуза

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американець подолав 73 кілометри на човні з гігантського гарбуза
Гарі вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру для фіксації своєї подорожі
фото: Книга рекордів Гіннесса

Подорож тривала 26 годин і була офіційно зафіксована Книгою рекордів Гіннеса

46-річний американець Гарі Крістенсен встановив новий світовий рекорд, пропливши 73,5 кілометра річкою Колумбія на човні, вирізаному з гігантського гарбуза. Ця подорож тривала 26 годин і була офіційно зафіксована Книгою рекордів Гіннеса.

Гарі займається вирощуванням велетенських гарбузів з 2011 року. Протягом останніх чотирьох років він перемагав у місцевих змаганнях із плавання на човнах, виготовлених з овочів. Цього року йому вдалося виростити гарбуз з окружністю 429,3 сантиметра та вагою 555 кілограмів, що приблизно відповідає вазі дорослого верблюда або роялю.

Гігантський гарбуз, з якого зробили човен
Гігантський гарбуз, з якого зробили човен
фото: Книга рекордів Гіннесса

11 жовтня Гарі вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру для фіксації своєї подорожі. Незабаром після початку запливу вітер на річці Колумбія посилився до 56 км/год, що змусило його зробити вимушену зупинку.

«Для висадки було визначено безпечний пляж прямо навпроти Колумбії від водоспаду Малтнома. Приземлення було важким, оскільки у воді була густа рослинність, яка не дозволяла гарбузу легко пропливти», – згадує чоловік.

Загалом Гарі подолав 73,5 кілометра на своєму човні-гарбузі
Загалом Гарі подолав 73,5 кілометра на своєму човні-гарбузі
фото: Книга рекордів Гіннесса

Гарі не втрачав часу під час вимушеної зупинки: він використав її, аби видалити більше м’якоті з гарбуза для кращого балансу на хвилях.

Пізніше він продовжив заплив і був змушений веслувати всю ніч, оскільки до темряви не знайшов відповідного пляжу для ночівлі. Зупинятися на випадкових ділянках суші він також не ризикував, щоб не пошкодити човен.

Загалом Гарі подолав 73,5 кілометра на своєму човні-гарбузі, побивши попередній світовий рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році.

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Теги: США плавання Колумбія рекорд чоловік вітер подорож

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