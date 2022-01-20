Ексголова СБУ закликав перейменувати Україну

Політик впевнений, що повернення Україні колишньої назви буде відновленням історичної справедливості

Державний діяч вважає за потрібне повернути країні історичну назву

Колишній голова СБУ, очільник партії «Сила і честь» Ігор Смешко вважає, що Україні слід повернути історичну назву держави. Таку заяву Ігор Смешко зробив в етері телеканалу «Наш».

«Я б відновив правдиву історичну назву нашої держави. Наша держава має називатися Русь-Україна», – зазначив політик. Смешко уточнив, що Русь та Росія – це різні слова «як руський та російський.

Варто зазначити, що раніше ідею перейменуання України просував колишній радник керівника Офісу президента, блогер Олексій Арестович. Зокрема, у вересні минулого року він також запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Пізніше блогер розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни в Русь-Україну. Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії «продиктовані страхом або тупістю».

До слова, вже дві облради закликають Раду і Зеленського перейменувати Росію.

Тим часом кияни хочуть перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова.

Раніше повідомлялося, що мовознавиця, членкиня ВО «Свобода» Ірина Фаріон вважає, що Українську православну церкву Московського патріархату необхідно негайно перейменувати відповідно до її суті – «Російська православна церква в Україні».

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