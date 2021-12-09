Ексголова СБУ пояснив, що спільного у «слуг народу» з італійською мафією

На думку генерала, їх об’єднує спосіб заробітку

Основним способом заробітку чинної української влади, як і італійської мафії, є будівництво доріг. Про це в ефірі токшоу «Час Голованова» заявив очільник політичної партії «Сила і честь», ексголова СБУ Ігор Смешко.

«Я пам’ятаю 1996 рік, мою першу зустріч з директором розвідки Італії, де він брифінг давав стосовно співпраці щодо міжнародної злочинності, щодо італійській мафії. І він говорив: «Пане генерале, ви знаєте, що на першому місці є не наркотики, не торгівля зброєю, не проституція? На першому місці – підряди на будівництво. Особливо, підряди на будівництво доріг». Там же шалені гроші закопуються у вигляді відкатів», – наголосив Ігор Смешко.

Політичний та військовий діяч додав, що технологія «засвоєння» грошей на будівництві давно всім відома – для цього створюється фірма-прокладка, яка купує опцію, набирає підрядників для виконання тих чи інших робіт, а решту виділених грошей «закопує».

«Тут і медицина, і пенсії закопуються, тут і оборонний бюджет», – підсумував Ігор Смешко, підкресливши, що саме ці статті видатків в Україні потребують суттєвого збільшення.

Нагадаємо, раніше колишній соратник назвав головну проблему Смешка.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор отримає $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво». Близький до Зеленського «слуга народу» повідомив про халтуру на «Великому будівництві»

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