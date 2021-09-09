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    Радник Зеленського назвав критиків перейменування України «довбаними селюками»

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    Арестович хоче зробити назву подвійною - Радник Зеленського назвав критиків перейменування України «довбаними селюками»
    Арестович хоче зробити назву подвійною
    Фото з відкритих джерел

    Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю

    Радник глави офісу президента України і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни в Русь-Україну. Про це він написав у своєму Facebook-акаунті.

    Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю.

    Він підкреслив, що у незадоволених його ідеєю «бліда спірохета, замість мізків, заросла вишнею». При цьому радник глави офісу президента додав, що у критиків немає ні розуміння, ні розмаху.

    «Довбані селюки», - резюмував він.

    Політик також розповів, що Україна за останнє сторіччя не раз змінювала свою назву. Він задався питанням, чому пояснювати всьому світу і своїм громадянам різницю між усіма її назвами і необхідність перейменування нормально, а роз'яснити різницю між «руськими» і «росіянами» буде складно.

    Нагадаємо, на днях радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

    «Треба у них (РФ, – ред.) відібрати бренд «руських» урешті. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно – русько-російська війна. Зараз же йде русько-російська війна, так щоб потролити по-справжньому. Русь – це ми... руси, русини... Я б змінив назву держав, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би. Ми працюємо над цим. Це закрило б тему кінець кінцем», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі та на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтується на Схід, в бік Китаю, В’єтнаму, Катару.

    Теги: війна Русь Україна радник Олексій Арестович
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    Радник Зеленського назвав критиків перейменування України «довбаними селюками»