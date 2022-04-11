Верещук радить не нехтувати закликами влади до евакуації

Аргумент – це ваше життя та здоров’я, зазначила Верещук

Якщо голови військових адміністрацій рекомендують мешканцям виїхати, то не варто нехтувати цим. Нині головним аргументом для людей має стати саме збереження свого життя. На цьому віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в ефірі телемарафону.

«Оце рішення (евакуйовуватися – ред.), коли ви відкладаєте його, коли ви думаєте, що ще трішки - і завершиться війна... На жаль, я мушу сказати, що ні, так не буде. Нам треба розуміти, що маємо бути витривалими і дуже відповідальними стосовно себе та своїх рідних. Є можливість евакуюватися – будь ласка, евакуюйтеся. Ось мій заклик до людей і на Луганщині, і на Донеччині, і на Харківщині», – сказала віцепрем’єр-міністерка.

За її словами, коли хтось говорить про те, що не може поїхати, бо нема з ким залишити кішку, собаку, будинок, землю, господарство – це не причина в нинішній ситуації.

«Аргумент – це ваше життя та здоров’я. Кішка чи собака теж може виїхати разом із вами. Аргумент - це коли ви не завдаєте величезного болю своїм рідним: дочці, зятеві або ще комусь, хто потім намагається вас витягнути і докладають максимум зусиль, але, на жаль, інколи це не вдається», - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що підтримує тих голів областей, які, з огляду на реальні ризики, просять мешканців евакуюватися.

«Я розумію, що трагедія у Краматорську дійсно багато людей налякала, але ворог саме на це і розраховує, щоб ви боялися , щоб ви жили у страху і не їхали в евакуацію», - сказала представниця українського уряду.

Віцепрем’єр-міністр на прохання ведучого прокоментувала ситуацію щодо Харкова та необхідності виїхати звідти.

«Харків – це місто-мільйонник. Як ви розумієте, орда, яка суне, яка уже зайшла на нашу територію і так понищила наш рідний Харків, не буде зупинятися. Ми маємо про це також думати та говорити. Війна триває, агресія триває. Ми маємо розуміти та усвідомлювати, що наша відповідальність - забезпечити безпеку людей, і в тому числі їх безпечну евакуацію», - сказала Верещук.