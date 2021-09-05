Фахівці пояснили, як можна змінити розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не повинен бути менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму

Порядок призначення аліментів, а також їхній розмір, визначаються шляхом угоди між батьками

В Україні у сфері діяльності виконавчої служби питання призначення аліментів є одним з найбільш популярних. Причому як в сторону їхнього збільшення, так і зниження. І дійсно, в окремих ситуаціях подібні вимоги цілком справедливі і розмір аліментів можуть змінити. Міністерство юстиції України повідомило, що впливає на розмір аліментів.

Так, варто нагадати, що порядок призначення аліментів, а також їхній розмір, визначаються шляхом угоди між батьками. Вони укладають відповідний договір, після чого завіряють його в нотаріусі. В інших випадках, якщо прийти до взаємної угоди не вдалося, аліменти можуть бути призначені через суд.

На розмір аліментів впливає цілий ряд факторів:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини, платника аліментів;

наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дітей;

наявність рухомого і нерухомого майна, грошових коштів;

наявність на праві власності, володіння та / або користування у платника аліментів майна і майнових прав, в тому числі рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

інші обставини, що мають істотне значення.

При цьому варто відзначити, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не повинен бути менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Так. станом на 1 липня 2021 року мінімальний розмір аліментів становив 1006,50 грн (для дітей до 6 років) і 1255 грн (для дітей віком від 6 до 18 років).

У разі, коли платник аліментів досить забезпечений, суд зобов’язує його виплачувати 100% від прожиткового мінімуму на одну дитину того чи іншого віку.

Але при цьому українським законодавством передбачена можливість зміни батьками розміру аліментів в ту або одного сторону в залежності від змін матеріального стану, сімейного стану або стану здоров’я платника або одержувача аліментів.

У разі, якщо аліменти були встановлені в добровільному порядку, то батьки просто повинні будуть внести відповідні зміни в нотаріальний договір. Точніше складається новий, окремий договір, який підписує кожна зі сторін, після чого обов’язково посвідчується нотаріусом.

Якщо ж взаємної згоди між батьками не досягнуто з приводу зміни розміру аліментів або якщо виплата аліментів встановлена рішенням суду, то зміна їх розміру можливо тільки в судовому порядку.

Що для цього необхідно?

Для цього платник або одержувач повинен подати до суду позовну заяву з тим або іншим вимогою щодо розміру аліментів.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплаті додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміна способу їх стягнення можуть пред’являтися до районних, районним у містах, міським та міським районним судам за місцем реєстрації проживання або перебування відповідача або позивача.

При цьому позивачі, в таких випадках, від оплати судового стягнення звільняються.

Позивач, своєю чергою, повинен довести в суді, що обставини обґрунтовують позовні вимоги.

Тобто потрібно надати всі необхідні докази. наприклад:

докази зміни матеріального становища (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть служити підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або поліпшення);

докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів про необхідність лікування);

докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів, додаткові витрати на утримання своїх непрацездатних батьків).

При цьому зміна сімейні обставини позивача у вигляді народження ще однієї дитини не обов’язково буде безумовною причиною зміни розміру аліментів. Для цього позивач повинен довести, що його майновий і матеріальний статус погіршився.