Малюська розповів, які скарги України проти Росії незабаром розгляне ЄСПЛ

Міжнародний суд розгляне скарги України щодо МН-17 і політичних вбивств

Україна продовжує «добивати» Росію в Європейському суді у справах людини. У листопаді в ЄСПЛ пройдуть слухання щодо збитого літака рейсу МН-17 і політичних вбивств, які здійснила РФ. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю виданню «Новое время».

Глава Мін'юсту розповів, що в листопаді 2021 року в ЄСПЛ пройдуть слухання проти Росії.

«Запрошую слухачів спостерігати. Ми далі будемо «добивати» їх там. У нас там відразу кілька об'єднаних вимог, зокрема і з голландцями, яка стосується збитого «Боїнгу» МН-17», – повідомив міністр.

За словами Малюськи, проти РФ було подано скаргу до ЄСПЛ з приводу політичних убивств Росією як своїх громадян, так і українців, чеченців та інших іноземців.

Міністр зазначив, що в скарзі фігурують усі гучні політичні вбивства, включно з замахом на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального. Ця справа, за його словами, буде розглянута в ЄСПЛ за заявою України.

За словами очільника міністерства юстиції, кожна суперечка ЄСПЛ з іншою державою займає близько семи років, а Україна наразі «більше, ніж посередині шляху, і йде успішно».

Малюська нагадав, що Європейський суд вже визнав, що Росія контролювала Крим задовго до незаконного референдуму.

«Те, що Росія захопила Крим і повністю його контролює – було доведено на міжнародному рівні в суді. Це перший випадок, прецедент, аналогів йому не було. І це істотна поразка Росії, їх там «ковбасило». А ми продовжуємо воювати з Росією в ЄСПЛ та інших юрисдикціях», – додав міністр.

Раніше Денис Малюська заявив, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.

Як відомо, Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, підконтрольна Кремлю окупаційна «влада» Криму вирішила пред'явити позови Україні за організацію п'яти «блокад» півострова.

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