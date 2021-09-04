Малюська розповів, які скарги України проти Росії незабаром розгляне ЄСПЛ
Україна продовжує судитися з Росією в ЄСПЛ
Міжнародний суд розгляне скарги України щодо МН-17 і політичних вбивств
Україна продовжує «добивати» Росію в Європейському суді у справах людини. У листопаді в ЄСПЛ пройдуть слухання щодо збитого літака рейсу МН-17 і політичних вбивств, які здійснила РФ. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю виданню «Новое время».
Глава Мін'юсту розповів, що в листопаді 2021 року в ЄСПЛ пройдуть слухання проти Росії.
«Запрошую слухачів спостерігати. Ми далі будемо «добивати» їх там. У нас там відразу кілька об'єднаних вимог, зокрема і з голландцями, яка стосується збитого «Боїнгу» МН-17», – повідомив міністр.
За словами Малюськи, проти РФ було подано скаргу до ЄСПЛ з приводу політичних убивств Росією як своїх громадян, так і українців, чеченців та інших іноземців.
Міністр зазначив, що в скарзі фігурують усі гучні політичні вбивства, включно з замахом на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального. Ця справа, за його словами, буде розглянута в ЄСПЛ за заявою України.
За словами очільника міністерства юстиції, кожна суперечка ЄСПЛ з іншою державою займає близько семи років, а Україна наразі «більше, ніж посередині шляху, і йде успішно».
Малюська нагадав, що Європейський суд вже визнав, що Росія контролювала Крим задовго до незаконного референдуму.
«Те, що Росія захопила Крим і повністю його контролює – було доведено на міжнародному рівні в суді. Це перший випадок, прецедент, аналогів йому не було. І це істотна поразка Росії, їх там «ковбасило». А ми продовжуємо воювати з Росією в ЄСПЛ та інших юрисдикціях», – додав міністр.
Раніше Денис Малюська заявив, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.
Як відомо, Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, підконтрольна Кремлю окупаційна «влада» Криму вирішила пред'явити позови Україні за організацію п'яти «блокад» півострова.