«Звісно, ніякої бійки не було». Глава СБУ вперше прокоментував свої стосунки з Богданом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Баканов говорить, що з Андрієм Богданом має лише робочі стосунки

Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом, - Баканов

Голова Служби безпеки Іван Баканов розповів в інтерв’ю «Главкому», що у нього з головою Офісу президента Андрієм Богданом робочі стосунки.

На думку Баканова, «чим менше в тебе дружніх стосунків на новому робочому місці, тим менше кінджалів буде з часом в спині».

«У мене з Богданом немає ніяких стосунків, окрім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом», - зазначив голова СБУ і додав, що і за різними висловлюваннями керівника Офісу президента він також не стежить.

«У політиці мені подобається лише почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа, - «Главком»), тому за гумором пана Богдана я не слідкую», - зізнається високопосадовець.

За словами Баканова, він взагалі зараз не встигає стежити за «такими новинами», тому про бійку з Богданом спочатку дізнався від дружини, а «другою чи третьою людиною, хто скинув інформацію, був безпосередньо сам Богдан».

«Звісно, у нас не було ніякої бійки. Навіть з точки зору фізики: це ж якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!», - дивується голова СБУ фейкам, які розповсюдили окремі журналісти у мережі.

Баканов стверджує, що керівник Офісу президента ніяк не впиває на його рішення і, зокрема, щодо підбору кадрів до Служби безпеки.

«Мені важко щось нав’язати, а нав’язати президенту – неможливо. Саме Володимир Олександрович (Зеленський - «Главком») визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди ухвалює особисте тверде рішення. Наш єдиний орієнтир – закон: був злочин – має бути розслідування і покарання. Діятиму ефективно, але за законом», - запевняє голова Служби безпеки.

Як повідомлялося, Богдан назвав причини збільшення фінансування СБУ та МВС.

Читайте детальніше тут: