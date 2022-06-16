Гучні свята під час війни. Психолог звертає увагу українців на нові соціальні правила

З’являються нові правила поведінки, які вимагають поваги одне до одного

Війна триває понад 100 днів, за цей час з'явилися нові правила поведінки, які вимагають поваги одне до одного та розуміння почуттів оточення. Про це розповіла в коментарі «Главкома» психотерапевтка Марія Фабричева.

«Ми розуміємо, що соціальні правила змінилися. Ми дізналися, що таке сирени, вибухи, стрілянина. Ці звуки лякають і дорослих, і дітей. Змінюють наш режим дня, оскільки впливають на сон і загальний стан. Відповідно, з’являються нові правила поведінки, які вимагають поваги одне до одного. І якщо ми вирішили щось відсвяткувати, ми маємо це робити відповідно до правил нового часу. Крім того, необхідно враховувати почуття людей поруч. Ми можемо припустити, що, наприклад, звуки салюту, якщо їх досі ще комусь приходить у голову влаштовувати, можуть дуже сильно налякати», – вважає пані Фабричева.

Психотерапевтка висловилася щодо вживання алкогольних напоїв. За її словами, це потрібно робити із розумінням рамок безпеки. Як мінімум – власних.

«Алкоголь справді розслаблює, але і знижує самоконтроль. Надмірне вживання алкоголю може викликати назовні захований десь глибоко у душі гнів, який має усі шанси вилитися не на далекого ворога, а на людину поруч: на сусіда, друга, партнера. Він може викликати і сильний страх, а я нікому не раджу відчути панічну атаку «під градусом». Також замість очікуваної радості алкоголь може викликати сильний смуток, печаль, сльози. Я взагалі прибічник того, що усі почуття краще проживати у стані тверезості», – зазначає психотерапевтка.

Також психолог Валентин Кім розповів, що питання святкувань під час війни дуже складне, бо воно про перегляд старого соціального договору, старих соціальних установок та створення нових.