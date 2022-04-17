На Чернігівщині дозволили продаж алкоголю

Таке рішення пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації

В області заборонено було продавати алкоголь з 26 лютого

На території Чернігівської області зняли заборону на продаж алкогольних напоїв. Таке розпорядження видав начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації на Чернігівщині після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі, а також збільшити надходження до бюджетів», – йдеться розпорядженні.

Також, за потреби, органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати його реалізацію на території відповідних громад.

Відомо, що на Чернігівщині заборонено було продавати алкоголь з 26 лютого.

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі повідомили, що за місяць війни ціни на деякі категорії продуктів в Україні виросли на чверть.

Водночас ООН прогнозує, що через російсько-українську війну ціни на харчові продукти у всьому світі зростуть приблизно на 20%.