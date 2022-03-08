Гуманітарний коридор у напрямку Маріуполя. Уряд зробив термінову заяву

Україна звертається до світових лідерів: спостерігайте за тим, що зараз коїться у Маріуполі

Віце-прем’єрка Ірина Верещук зробила термінову заяву про початок евакуації мирного населення з Маруіполя. За її даними, сьогодні о 10 годині ранку запрацював гуманітарний коридор, який було погоджено з РФ ще 5, 6 та 7 березня, але через обстріли окупантами вантажів, він тоді так і не запрацював.

За даними представниці українського уряду, нині рух почався у напрямку Маріуполь-Запоріжжя для евакуації населення. В той же час до Маріуполя вирушив гуманітарний вантаж – вісім вантажівок і більше 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей (жінок, дітей, людей похилого віку). За даними Верещук у вантажівках – продовольство, вода, ліки, які конче необхідні місцевому населенню, яке другий тиждень перебуває під обстрілами окупантів.

«Наш гумвантаж прямує у Маріуполь. і ми розраховуємо, що РФ дотримається режиму тиші. Але зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху вантажу. Ми повідомили Червоний Хрест, який є посередником в цьому прцесі, і закликали Росію дотриматися обіцянки гарантувати гуманітарний коридор. Якщо обстріли будуть продовжуватися, ми безвідрадно звернемось до міжнародного трибуналу, аби притягти до відповідальності осіб, які віддавали накази стріляти. Ми звертаємось до усіх лідерів світу, стежте за Маріуполем, там в заручних 300 тис. людей, серед яких інсулінозалежні, онкохворі і діти», – сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Сумах сьогодні, 8 березня, розпочався перший етап евакуації мирного населення, був створений зелений коридор. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України в Telegram.

«Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації», - йдеться у повідомленні.