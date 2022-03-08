Стало відомо, з яких міст і районів Київщини готується евакуація

Ворог наближається до столиці

Влада Київщини евакуює мешканців Пуща-Водиці через наближення бойових дій. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. «Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. У районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для безпечної евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги потрібен режим тиші», – констатує чиновник.

Найбільш небезпечні напрямки:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель

Ірпінь

Макарів.

Кулеба заявив, що північ Вишгородського району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. «До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам», – пише голова КМДА. Він також повідомив, що людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району.

Нагадаємо, в Україні триває тринадцятий день повномасштабної війни з Росією. За цей час окупанти втратили понад 11 тис. солдатів, близько 2 тис. потрапили до полону.

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ «вичерпаною силою». Він заявив, що з російською армією вже покінчено і президент РФ володимир Путін має це визнати, пише The Guardian.