В Сумах розпочався перший етап евакуації: колона рушила «зеленим коридором» (відео)

Людей вивозять на автобусах з червоним хрестом

В Сумах сьогодні, 8 березня, розпочався перший етап евакуації мирного населення, був створений зелений коридор. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України в Telegram.

«Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації», - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація буде проходити за маршрутом: Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.

Як раніше повідомлялося, сьогодні має запрацювати гум коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.