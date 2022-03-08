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    Події в Україні

    В Сумах розпочався перший етап евакуації: колона рушила «зеленим коридором» (відео)

    Колона транспорту&nbsp;рушила з Сум у Полтаву - В Сумах розпочався перший етап евакуації: колона рушила «зеленим коридором» (відео)
    Колона транспорту рушила з Сум у Полтаву
    фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

    Людей вивозять на автобусах з червоним хрестом

    В Сумах сьогодні, 8 березня, розпочався перший етап евакуації мирного населення, був створений зелений коридор. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України в Telegram.

    «Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації», - йдеться у повідомленні.

    На опублікованих кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація буде проходити за маршрутом: Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.

    Як раніше повідомлялося, сьогодні має запрацювати гум коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

    Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

    Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

    Теги: Суми війна евакуація #stoprussia
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    В Сумах розпочався перший етап евакуації: колона рушила «зеленим коридором» (відео)