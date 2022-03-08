В Сумах розпочався перший етап евакуації: колона рушила «зеленим коридором» (відео)
Людей вивозять на автобусах з червоним хрестом
В Сумах сьогодні, 8 березня, розпочався перший етап евакуації мирного населення, був створений зелений коридор. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України в Telegram.
«Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації», - йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація буде проходити за маршрутом: Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава.
Як раніше повідомлялося, сьогодні має запрацювати гум коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.
Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.
Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.