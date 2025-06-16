Кількість ФОПів зменшилася через реформи Гетманцева? З'явилася реакція нардепа

Голова парламентського комітету наголошує, збільшення кількості ФОПів не характеризує ріст чи зниження економіки

Станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата Данила Гетманцева.

Як зазначив нардеп, якщо порівнювати з найменшою кількістю, яка була у лютому 2025-го, то ФОПів побільшало на понад 35 тис. Загалом з початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилась на 178 815.

«Починаючи з березня 2025 р. кількість відкритих ФОПів (20 029) більша за кількість закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОПів. Найбільша кількість фізичних осіб-підприємців була у грудні 2024 року – 2 179 533. У порівнянні з показником на середину червня 2025 року різниця складає -8 342 ФОП. Очікувано в наступному місяці кількість ФОПів перевищить найбільший показник грудня 2024 року», – каже він.

За словами Гетманцева, збільшення кількості ФОПів не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки чинна спрощена система оподаткування широко використовується фізичними особами-підприємцями для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників.

Нагадаємо, понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

Згодом стало відомо, що Державна податкова служба запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Зокрема, уже напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві.

Раніше повідомлялося, що 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

До слова, «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.