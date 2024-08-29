Громада на Донеччині похапцем запасається «зубами дракона» і колючим дротом

На укріплення міста Добропілля Покровського району планують витратити трохи більше пів сотні мільйонів гривень

Виконавчий комітет Добропільської міської ради Донецької області 24 серпня оголосив низку тендерів із закупівлі оборонних загороджень очікуваною вартістю 51 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Замовник має намір придбати 17 тис. пірамід загороджувальних (ПЗ-1), більш відомих у народі як «зуби дракона», які перешкоджають швидкому просуванню ворожої військової техніки. Вироби висотою 810 мм виготовлятимуться з бетону і повинні бути стійкими до температури від -50°C до +50°C та вологості повітря до 100%.

дані: ProZorro

Крім цього, замовник хоче закупити різних виробів з дроту. Зокрема, це металева сітка розміром 100х100, металевого тросу довжиною 41 км, колючого дроту (бар’єрний рубіж типу «Єгоза») і понад 1 тис. комплекту огорожі з дротяної сітки.

Також міська рада замовила 46 тис. штук будівельних скоб.

Безпосередньо аукціон (визначення найкращої пропозиції учасника) призначено на 2 вересня.

Додамо, що у травні-липні 2024 року Гродівська селищна військова адміністрація Покровського району Донецької області підписала два договори на поставку 17 тис. пірамід загороджувальних (ПЗ-1). Як свідчать дані аналітичного ресурсу DeepState, станом на 28 серпня окупанти перебувають на підступах до Гродівки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на кінець дня 28 серпня ситуація на Покровському напрямку залишалася напруженою. Ворог зосереджував там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Як повідомляв «Главком», голова Донецької ОДА Вадим Філашкін зазначив: з початку повномасштабної війни у прифронтовій області збудовано більше 600 взводних опорних пунктів. Міноборони закуповує матеріали для зведення фортифікацій, і область, і конкретні громади закуповують. Величезні кошти витрачено з обласного та місцевих бюджетів Донеччини – близько 2,6 млрд грн.

Посадовець запевнив, що «зуби дракона» не лежать на складах, а їх одразу встановлюють після поставок.