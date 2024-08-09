У тендерному скандалі на 2 млрд – крутий поворот. Будівництвом військового цвинтаря займеться німець

Фірма, пов'язана з підсанкційним бізнесменом, після шквалу звинувачень екстрено замінила підозрілого співвласника

Власник і керівник ТОВ «Акам» (Дніпро) Олексій Міхєєв, фірма якого ввійшла в консорціумом «Білдінг Юа», що будуватиме Національне військове меморіальне кладовище, спростував інформацію про причетність до цієї фірми підсанційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Про це сьогодні він заявив на пресконференції за участю керівництва Міністерства ветеранів, повідомляє «Главком».

«У нашої компанії немає ніяких стосунків із Вадимом Єрмолаєвим із 2023 року. Наразі я є засновником компанії (ТОВ «Акам» – «Главком») і жодних впливів від цього чоловіка немає», – запевнив Олексій Міхєєв.

На уточнююче запитання журналістів, коли саме у 2023 році розірвалися зв’язки з Єрмолаєвим, керівник «Акам» зауважив: «Не пам’ятаю, десь в осінь…».

Як відомо, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський увів рішення Ради нацбезпеки і оборони про персональні санкції проти Єрмолаєва терміном 10 років. У червні 2024 року глава держави оновив санкції щодо Вадима Єрмолаєва. Персональні економічні санкції застосовано до Єрмолаєва через те, що він був пов’язаний із підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську, а отже сплачував податки в російський бюджет.

За даними аналітичної системи Youcontrol, засновниками ТОВ «Акам» є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька саме того підсанкційного Вадима Єрмолаєва. А від учора новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг.

дані Youcontrol

Зауважимо, що сам же Вадим Єрмолаєв 21 червня 2024 року перестав бути власником акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». Його замінила донька Софія Кононенко. Тепер і її замінили на громадянина Німеччини.

дані Youcontrol

Як повідомляв «Главком», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу починається у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочнеться паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.