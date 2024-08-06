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Північнокорейська ракета, якою окупанти атакували Україну, розвалилась у повітрі – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північнокорейська ракета, якою окупанти атакували Україну, розвалилась у повітрі – ЗМІ
Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки
фото з відкритих джерел

Росіяни знову використали балістичні ракети з Північної Кореї типу KN-23

Російські загарбники атакували Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу KN-23. Одна з них в ночі над Броварами розсипалась прямо в повітрі. Про це повідомляє Defense Express.

За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з Північної Кореї – KN-23.

Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою. Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Місце падіння було за 20 км від центру Києва.

Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.

Уламки північнокорейської ракети
Уламки північнокорейської ракети
фото: Defense Express

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня  Київську область ворог атакував ракетами та «Шахедами». У регіоні працювали сили ППО.

До слова, російські загарбники 31 липня намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23, однак вона не долетіла до цілі.

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Теги: ракета Північна Корея обстріл Київщина війна

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