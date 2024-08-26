Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото)

В області пошкоджено два енергетичних об’єкти

Унаслідок масованої атаки окупантів по Київщині пошкоджено два енергооб’єкти, повністю або частково зруйновані більше 20 приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

«Ліквідовуємо наслідки ворожої масованої атаки. Вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із візочка – у дівчинки подряпина стегна», – написав він.

За інформацією голови ОДА, в області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області. «Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують роботу», – зазначив він.

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Як зазначили в ДСНС, на території області до робіт задіяно 65 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

Раніше повдіомлялося, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.