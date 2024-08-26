Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото)
Усі оперативні групи продовжують роботу з ліквідації ворожого удару
фото: пресслужба ДСНС

В області пошкоджено два енергетичних об’єкти

Унаслідок масованої атаки окупантів по Київщині пошкоджено два енергооб’єкти, повністю або частково зруйновані більше 20 приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

«Ліквідовуємо наслідки ворожої масованої атаки. Вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із візочка – у дівчинки подряпина стегна», – написав він.

Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото) фото 1

За інформацією голови ОДА, в області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто. 

Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото) фото 2

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області. «Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують роботу», – зазначив він. 

4 фото
На весь екран

Як зазначили в ДСНС, на території області до робіт задіяно 65 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

Раніше повдіомлялося, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. 

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Читайте також: Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях станом на ранок
Теги: ДСНС війна Київрада росія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дані про захід росіян в Торецьк не відповідають дійсності
Окупанти зайшли в Торецьк? Центр протидії дезінформації зробив заяву
30 липня, 13:03
Пдприємець зі столиці Валерій Шумахер оцінив свої послуги за технагляд у 17,72 млн грн, але не надав достатню кількість документів
Держава шукає фахівця, який котролюватиме будівництво військового цвинтаря. Названо гонорар
3 серпня, 15:15
Більшу частину зібраного зерна ворог планує відправити за межі України
Окупанти хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України
4 серпня, 07:20
Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
8 серпня, 21:00
Після атаки БпЛА у Липецьку пролунала серія вибухів
Атака на аеродром Липецька: як відреагувала російська влада
9 серпня, 09:05
У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулися чотири бойові зіткнення
Окупанти готуються до нових штурмів: ситуація в районі Вовчанська
10 серпня, 15:16
За даними експертизи, аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості
Закупили неякісні аптечки на майже 60 млн грн: посадовцям повідомлено про підозру
12 серпня, 14:16
«Реал» вшосте у своїй історії виграє Суперкубок УЄФА
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку
DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку
18 серпня, 01:18

Новини

Стало відомо, коли буде відновлено проїзд дамбою Київської ГЕС
Стало відомо, коли буде відновлено проїзд дамбою Київської ГЕС
Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото)
Обстріл Київщини: рятувальники показали наслідки ворожого удару (фото)
У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)
У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі
Росіяни атакували Київську ГЕС (відео)
Росіяни атакували Київську ГЕС (відео)
Водопостачання у Києві відновлюється: деталі
Водопостачання у Києві відновлюється: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
16K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9055
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
8901
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua