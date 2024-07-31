Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова

Під керівництвом Дондікова паралімпійська збірна з кульової стрільби здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Дондікова.

6 квітня 2024 року у запеклих боях на Херсонщині обірвалося життя наставника паралімпійської збірної України з кульової стрільби Валентина Дондікова. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Валентин Дондіков мав звання майстра спорту України та майстра спорту міжнародного класу фото з відкритих джерел

Народився Валентин 19 березня 1983 року. Його життєвий шлях був тісно пов’язаний зі спортом. Він багаторазовий чемпіон України з кульової стрільби, майстер спорту міжнародного класу, який після закінчення спортивної кар’єри став тренером.

За роки роботи отримав звання заслуженого тренера України та був наставником нашої паралімпійської збірної. У мирному довоєнному житті Валентин працював з українськими парастрілками, готував майбутніх чемпіонів міжнародних змагань.

У 2020 році його підопічні виступали на Паралімпійських іграх у Токіо, де завоювали 6 нагород.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року він став на захист України. Служив на посаді командира протитанкового взводу. За словами побратимів, за плечима у Валентина багато бойових виїздів. Він не тільки виконував завдання, але й навчав особовий склад. Був справжнім професіоналом, для якого не було нічого неможливого.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Валентин Дондіков став на захист України фото з відкритих джерел

19 березня 2024 року Валентин відсвяткував своє 41-річчя, а вже менш ніж за місяць з фронту надійшла сумна звістка про його долю. 6 квітня, у Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, Валентин Дондіков загинув. 12 квітня на Одещині відбулося прощання з Героєм, на яке прийшли рідні, друзі, колеги та вихованці.

«Я не можу написати «був». Йдуть найкращі, які не ховаються за спинами і спідницями. Майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, заслужений тренер зі стрільби кульової, тренер-викладач вищої категорії Одеської обласної ДЮСШ стрільби», – написала про полеглого захисника Валентина Дондікова колишня голова управління фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації Валентина Кольчак.

За словами побратима загиблого, командира роти з позивним Кордон, у Валентина Дондікова було багато бойових виїздів та багато влучань по підтверджених цілях.

«Він був одним із кращих військовослужбовців, який міг і виконати завдання, які йому ставляться, і міг навчити особовий склад, робив це дуже якісно. Завжди мав спалах в очах і все, що він робив – все у нього виходило. Рівних Валентину просто немає. Я навіть не знаю, як зараз будемо виконувати завдання, втративши такого професіонала», – розповів військовий.

Серед тих, хто прийшов на прощання з Валентином Дондіковим – паралімпійці.

«Валентина знав вже понад 10 років, гарний, професійний тренер, шкода, що ми втрачаємо таких гарних, професійних людей», – зазначив паралімпієць Віталій.

Паралімпієць Віталій фото: Суспільне Одеса

Влітку 2024 року на його підопічних чекають Паралімпійські ігри у Парижі, куди, на жаль, вони вирушать уже без свого тренера…

Валентин Дондіков фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

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