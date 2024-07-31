Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова
Життєвий шлях Валентина Дондікова був тісно пов’язаний зі спортом
колаж: glavcom.ua

Під керівництвом Дондікова паралімпійська збірна з кульової стрільби здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Дондікова.

6 квітня 2024 року у запеклих боях на Херсонщині обірвалося життя наставника паралімпійської збірної України з кульової стрільби Валентина Дондікова. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Валентин Дондіков мав звання майстра спорту України та майстра спорту міжнародного класу
Валентин Дондіков мав звання майстра спорту України та майстра спорту міжнародного класу
фото з відкритих джерел

Народився Валентин 19 березня 1983 року. Його життєвий шлях був тісно пов’язаний зі спортом. Він багаторазовий чемпіон України з кульової стрільби, майстер спорту міжнародного класу, який після закінчення спортивної кар’єри став тренером.

За роки роботи отримав звання заслуженого тренера України та був наставником нашої паралімпійської збірної. У мирному довоєнному житті Валентин працював з українськими парастрілками, готував майбутніх чемпіонів міжнародних змагань.

У 2020 році його підопічні виступали на Паралімпійських іграх у Токіо, де завоювали 6 нагород.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року він став на захист України. Служив на посаді командира протитанкового взводу. За словами побратимів, за плечима у Валентина багато бойових виїздів. Він не тільки виконував завдання, але й навчав особовий склад. Був справжнім професіоналом, для якого не було нічого неможливого.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Валентин Дондіков став на захист України
Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Валентин Дондіков став на захист України
фото з відкритих джерел

19 березня 2024 року Валентин відсвяткував своє 41-річчя, а вже менш ніж за місяць з фронту надійшла сумна звістка про його долю. 6 квітня, у Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, Валентин Дондіков загинув. 12 квітня на Одещині відбулося прощання з Героєм, на яке прийшли рідні, друзі, колеги та вихованці.

«Я не можу написати «був». Йдуть найкращі, які не ховаються за спинами і спідницями. Майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, заслужений тренер зі стрільби кульової, тренер-викладач вищої категорії Одеської обласної ДЮСШ стрільби», – написала про полеглого захисника Валентина Дондікова колишня голова управління фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації Валентина Кольчак.

За словами побратима загиблого, командира роти з позивним Кордон, у Валентина Дондікова було багато бойових виїздів та багато влучань по підтверджених цілях.

«Він був одним із кращих військовослужбовців, який міг і виконати завдання, які йому ставляться, і міг навчити особовий склад, робив це дуже якісно. Завжди мав спалах в очах і все, що він робив – все у нього виходило. Рівних Валентину просто немає. Я навіть не знаю, як зараз будемо виконувати завдання, втративши такого професіонала», – розповів військовий.

Серед тих, хто прийшов на прощання з Валентином Дондіковим – паралімпійці.

«Валентина знав вже понад 10 років, гарний, професійний тренер, шкода, що ми втрачаємо таких гарних, професійних людей», – зазначив паралімпієць Віталій.

Паралімпієць Віталій
Паралімпієць Віталій
фото: Суспільне Одеса

Влітку 2024 року на його підопічних чекають Паралімпійські ігри у Парижі, куди, на жаль, вони вирушать уже без свого тренера…

Валентин Дондіков
Валентин Дондіков
фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна українці пам'ять війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

83 роки тому Україна вперше стала незалежною
83 роки тому Україна вперше стала незалежною
30 червня, 12:20
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36
Скористатися програмою «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок зможуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи
Кабмін дозволив ОСББ купувати генератори за програмою «Доступні кредити»
5 липня, 17:58
Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе передусім до підвищення цін на всі товари та послуги для українців
Підвищення акцизів на пальне. Глава «SaveФОП» оцінив наслідки для економіки
9 липня, 13:31
За два роки пандемії на розширення цвинтарів росіяни витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
21 липня, 08:42
Найбільш запеклі бої відбуваються на Донбасі
Розвідка повідомила про плани окупантів на фронті
26 липня, 16:40
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16
У 2017р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024р. цю точку зору тут поділяють лише 7%
Скільки відсотків українців вважають росіян «братнім народом»: результати опитування
24 липня, 16:44
Мешканці звертаються до влади та просять відповісти, коли буде відновлено будинок
У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба
25 липня, 13:20

Суспільство

Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
«Купив абонемент у спортзал». Адвокат спробував виправдати підозрюваного у вбивстві Фаріон
«Купив абонемент у спортзал». Адвокат спробував виправдати підозрюваного у вбивстві Фаріон
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз
Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
140K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
29K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua