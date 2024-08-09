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«Ворог змінює напрямок атак». Голова Донецької ОВА пояснив, чому багато фортифікацій зводяться лише тепер

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Ворог змінює напрямок атак». Голова Донецької ОВА пояснив, чому багато фортифікацій зводяться лише тепер
Фортифікаційні споруди на Донеччині, березень 2024 року
фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Вадим Філашкін: Підприємців, охочих їхати до нас будувати фортифікації, дуже мало

На Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Над зведенням фортифікацій працювали майже всі підприємці і комунальники. Важко уявити, що б було, якби вони не були побудовані, але все менше підприємців хочуть ризикувати життям і їхати будувати фортифікаційні споруди. Вони допомагають нашим військовим. Працюють також робітники з Івано-Франківщини, Хмельниччини, Черкащини, Полтавщини – ці області нам допомагають у зведенні основної лінії фортифікацій. Роботи практично завершено», – пояснив очільник ОВА.

Філашкін зазначив, що РФ вдалося зруйнувати деякі укріплення, але місцева влада намагає«ться якнайшвидше поновити зруйновані так, аби вони були придатні для наших захисників». Це стосується усіх напрямків фронту.

Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. 

«Ворог змінює напрямок прориву. І де виникає потреба, відповідно до документації, яка надходить до мене від командувача оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» щодо закупівлі матеріальних потреб, ми терміново закуповуємо «зуби»», – зазначив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що з початку повномасштабної війни на Донеччині збудовано понад 600 взводних опорних пунктів, не враховуючи протитанкові рови та вогневі невеликі споруди.

«Будівництво відбувається постійно на всіх напрямках. І Міноборони закуповує матеріали для зведення фортифікацій, і область, і конкретні громади закуповують. Величезні кошти витрачено з обласного та місцевих бюджетів Донеччини – близько 2,6 млрд грн», – йдеться в інтерв'ю.

Філашкін пояснив чому ціна оборонних споруд відрізняється: «Дійсно, в деяких людей виникає питання щодо закупівель: мовляв, а чому така ціна, а не інша? Бо на одному підприємстві буде ціна нижчою, але те підприємство не хоче сюди привозити, не хоче працювати з Донецькою областю. Підприємців, охочих їхати до нас будувати фортифікації, дуже мало. Більше працюють з Сумською і Запорізькою областями».

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

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Теги: будівництво окупанти Донеччина Україна росія війна окупація

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