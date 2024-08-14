Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP

Українська операція під Курськом змогла подолати «російське самовдоволення щодо війни»

Українська операція в Курській області стала шокуючим ударом по кремлівському режиму, оскільки підриває саму сутність побудованої у РФ імперіалістичної ідеології. Про це пише The Washington Post.

У матеріалі зазначається, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було проявом «неоімперіалістичного реваншизму», в межах якого Росія заперечувала суверенітет і власну ідентичність України. Навпаки, Україна розглядалася як частина «великої Росії», якій варто повернутися в рідне лоно.

«Ці помилки були розвіяні наполегливим опором України та сплеском українського націоналізму, який супроводжував її воєнні зусилля. І тепер, замість відновлення зниклої російської імперії, Путін спостерігає, як стають усе очевиднішими вразливі місця його власної країни», – пише автор статті.

Окрім виконання суто військових завдань, українська операція під Курськом досягла принаймні однієї психологічної мети: «прорватися крізь серпанок російського самовдоволення щодо війни – яка мала обмежений вплив на життя більшості звичайних росіян».

«З минулого тижня росіяни почали цікавитися в соцмережах та блогах, чи безпечна найближча до району бойових дій атомна станція, дивитися відео своїх молодих солдатів строкової служби, взятих у полон, і мирних жителів, позбавлених притулку, в мірі того, як Курська область зникає за активною лінією фронту», – написала Анна Немстова в журналі The Atlantic.

Академік Гарвардського університету Волтер Клеменс вважає, що незалежно від подальшого розвитку ситуації Україна вже продемонструвала «крихкість усієї системи Путіна» – не лише її розвідки та армії, але й життєздатності системи диктатури загалом.

Нагадаємо, у Курській області від початку доби українські захисники просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.