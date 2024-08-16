«Путін кинув своїх людей». Жителька Курщини поскаржилася ЗСУ українською мовою

Жінка обурена тим, що жителів міст переселяють до Москви, а на сільське населення Путіну байдуже

Мешканка Курщини заявила, що російські війська їх покинули, а Путін тільки те й може, що говорити по телевізору

Українські військові поспілкувалися з україномовною жителькою Курщини. Жінка розповіла, що російські війська покинули їх, а диктатору Володимиру Путіну абсолютно байдуже на населення РФ. Відповідне відео опублікувано на сторінці батальйону «Нахтіґаль»

Один з бійців запитав жительку Курської області про те, що говорять російські журналісти про війну в Україні. У відповідь жінка заявила, що їх постійно ЗМІ брешуть.

«Я ото сиджу тільки головою киваю, думаю «брешіть, брешіть», – заявила жінка.

Також мешканка Курщини заявила, що російські війська їх покинули, а Путін тільки те й може, що говорити по телевізору.

«Потрібно, щоб в якусь сторону воно перехилялося, а то він грамотний, той то Путін, прости Господи, говорити по телевізору», – сказала місцева жителька, висловлюючи свою думку щодо ситуації в Курській області.

Місцева додала, що російський диктатор кинув своїх людей. Крім того, жінка обурена тим, що жителів міст переселяють до Москви, а на сільське населення Путіну байдуже.

«Побросав Путін людей, тільки по телевізору грамотний балакати»



Мешканка Курщини розповіла українським захисникам, як на росії «своїх не кидають» pic.twitter.com/a243uHhcJs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

Нагадаємо, бійці батальйону «Нахтіґаль» 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ опублікували розмову із жительками Курської області Росії. На ньому дві літні жінки спілкуються із військовими українською мовою.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідне, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

До слова, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. Розмова була ініційована російською стороною.