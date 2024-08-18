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Окупанти впритул наблизилися до Покровська: ситуація на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти впритул наблизилися до Покровська: ситуація на фронті
Окупанти готуються до прориву на Мирноград та починають повну зачистку міста КАБами
фото з відкритих джерел

До Мирнограда й Селидового ворогові лишилося до 5 км

Російські війська перебувають за 11 кілометрів до околиць Покровська Донецької області. Нині у місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей. Про це повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері телемарафону.

Окупанти продовжують наближатися до Покровська. Нині до міста залишається 11 км. Ще ближче ворог підійшов до Мирнограда – до нього 5 км, а також до Селидового, де залишилося також кілька кілометрів.

Окупанти впритул наблизилися до Покровська: ситуація на фронті фото 1
мапа: DeepState

Окупанти готуються до прориву на Мирноград та починають повну зачистку міста КАБами. Відповідні фото й відео з'явилися в мережі.

За даними Добряка, у Покровську наразі залишається понад 59 тисяч жителів. А до повномасштабного вторгнення у Покровській громаді мешкало близько 86 тисяч осіб.

«До околиць міста – це десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста», – запевнив посадовець.

Він додав, що у Покровську продовжується будівництво фортифікаційних споруд. До будівництва приєднуються також і інші регіони.

На думку Добряка, окупанти могли націлитися на Покровськ із метою покращення логістики.

Нагадаємо, що в суботу, 17 серпня, російські загарбники захопили село Миколаївка Покровського району Донецької області, повідомили аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області.

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Теги: Донеччина фронт війна

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