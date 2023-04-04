Громади запорізької області отримали від «Рятуємо життя» майже 5 тис. продуктових наборів

У міста й села Запорізької області гуманітарна допомога від проєкту «Рятуємо життя» їде не вперше

Мешканці 18 громад і селищ Запорізької області отримали майже 5 тисяч продуктових і гігієнічних наборів. Передусім допомогу отримали представники незахищених верств населення – люди з інвалідністю, опікуни, одинокі матері. Передала продукти гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя», яку створила компанія Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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«У цих наборах є і крупи, і консерви, і солодощі. В інших наборах – засоби для гігієни та речі першої потреби. Така допомога необхідна людям, тому що ми живемо біля зони бойових дій, де, на жаль, дуже часті обстріли. Ми дуже вдячні Метінвесту за таку допомогу», – каже голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк.

У міста й села Запорізької області така гуманітарна допомога від проєкту «Рятуємо життя» їде не вперше. Тож місцеві вже знають про наповнення коробок і дякують, що у важкі часи вони мають підтримку.

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«До нашої громади входить сім старостинських округів. Старости отримають від нас пакунки, ми розподілимо допомогу, і набори роздадуть по селах. Це дуже велика підтримка для людей у важкі часи, за яку ми щиро вдячні», – зазначила головна спеціалістка відділу ЖКГ Комишуваської селищної ради Оксана Карпишина.

Нагадаємо, гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя» була створена для підтримки України ще на початку повномасштабного вторгнення. За рік українці з 70 територіальних громад отримали понад 4 000 тонн харчових продуктів і засобів гігієни. Донорами проєкту стали понад 200 компаній зі всього світу. До ініціативи долучилося 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. Загалом за рік гуманітарний проєкт допоміг майже 500 тисячам людей.