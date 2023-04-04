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Призов у РФ: чи торкнеться він жителів окупованих територій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Призов у РФ: чи торкнеться він жителів окупованих територій
фото ілюстративне

Мер Мелітополя закликав українців терміново тікати з окупованих територій

Російські загарбники цього місяця можуть розпочати призов на строкову службу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з «нових регіонів», тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували», – зазначив він.

Федоров повідомив, що в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором Володимиром Путіним, виключень для призовників з окупованих територій немає.

«У будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м’ясо», – зазначив мер.

Мер закликав українців терміново тікати з окупованих територій, оскільки перебувати там смертельно небезпечно.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян. Цьогорічний призов більший, відносно попередніх років – минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени – 120 тисяч.

Теги: Запорізька область окуповані території призов до армії росія

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