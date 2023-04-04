Призов у РФ: чи торкнеться він жителів окупованих територій

Мер Мелітополя закликав українців терміново тікати з окупованих територій

Російські загарбники цього місяця можуть розпочати призов на строкову службу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з «нових регіонів», тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували», – зазначив він.

Федоров повідомив, що в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором Володимиром Путіним, виключень для призовників з окупованих територій немає.

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«У будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м’ясо», – зазначив мер.

Мер закликав українців терміново тікати з окупованих територій, оскільки перебувати там смертельно небезпечно.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян. Цьогорічний призов більший, відносно попередніх років – минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени – 120 тисяч.